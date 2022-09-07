اقتصادي / أسعار الذهب تتراجع في المعاملات الفورية بنسبة 0.36%
الأربعاء 1444/2/11 هـ الموافق 2022/09/07 م واس
لندن 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واس
تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتخسر أكثر من 6 دولارات.
ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.36% أو ما يعادل 6.07 دولارات إلى 1695.78 دولاراً للأونصة".
وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.4% تعادل 6.8 دولار لتصل إلى 1706.05 دولارات للأونصة.
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10:15ت م
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