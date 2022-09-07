لندن 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واستراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتخسر أكثر من 6 دولارات.ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.36% أو ما يعادل 6.07 دولارات إلى 1695.78 دولاراً للأونصة".وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.4% تعادل 6.8 دولار لتصل إلى 1706.05 دولارات للأونصة.// انتهى //10:15ت م0028