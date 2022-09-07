مكة المكرمة 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً بإدارة التدريب والابتعاث بنات أمس، البرنامج التدريبي "المعلم الجديد" وذلك بمقر إدارة تعليم مكة بالعاصمة المقدسة، حيث يستهدف البرنامج الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام المعلمات حديثات التعين بواقع 215 متدربة.وأوضحت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية لمياء عبد العزيز بشاوري، أن البرنامج يهدف إلى تهيئة المعلمات وتأهيلهن وتطوير ممارساتهن ومهاراتهن المهنية، والارتقاء بأدائهن التعليمي والتربوي، وتمكينهن من إدارة بيئة التعلم داخل الفصل بفاعلية، مشيرةً إلى تناوله توضيح مفهوم بيئة التعلم وكيفية إدارة البيئة الصفية وأفضل الطرق الناجحة للتعامل مع المشكلات الصفية التي قد تواجه المعلم، إضافة إلى استثمار مكونات بيئة التعلم بفاعلية.// انتهى //10:15ت م0029