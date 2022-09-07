القاهرة 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم القمة المصرية الفلسطينية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس، التي تناولت آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة خلال المرحلة الحالية لدعم الموقف الفلسطيني والحفاظ على التهدئة، خاصةً في قطاع غزة.وأشارت إلى مباحثات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع زير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، التي تناولت أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، وسُبل دعم وتعزيز العمل العربي المشترك.ولفتت صحف الأربعاء الانتباه إلى استشهاد فلسطيني وإصابة 16 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية، وكذلك اقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك عبر باب المغاربة.وتحدثت عن تولي وزيرة الخارجية البريطانية السابقة "ليز تراس" رسميًا رئاسة الحكومة البريطانية الجديدة، بعد قبول استقالة رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون.ونشرت صحف القاهرة في متفرقات أخرى، نبأ ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرق مدينة كانجدينج بمقاطعة سيشوان بالصين إلى ٦٥ قتيلاً.// انتهى //10:16ت م0030