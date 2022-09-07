الرباط 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بمصادقة صندوق الأمم المتحدة للسكان على برنامج التعاون الجديد مع الرباط، للفترة ما بين 2023 -2027 الذي يركز على مجموعة من القطاعات الإستراتيجية بالنسبة للمغرب.وتطرقت صحف الرباط إلى انعقاد أعمال الدورة العادية الـ 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري أمس بالقاهرة، لمناقشة مختلف قضايا العمل العربي المشترك.كما تناولت الصحف اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، الذي انعقد على هامش الاجتماع الوزاري العربي.وأخبرت صحف الأربعاء عن مصادقة المحكمة العليا في كينيا على نتائج الانتخابات الرئاسية، وإقرارها بفوز وليام روتو بمنصب رئيس البلاد.وتناقلت الصحف إعراب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن تأييده لشراء الغاز بشكل مشترك في أوروبا بهدف الحصول على أسعار أرخص.وأفادت أن ليز تراس أصبحت رسمياً أمس الرئيسة الجديدة للحكومة البريطانية بعد استقبالها من طرف الملكة اليزابيت الثانية، ما أضفى الطابع الرسمي على تعيينها خلفاً لبوريس جونسون المستقيل.وتحدثت صحف المغرب عن مخلفات الزلزال العنيف الذي ضرب مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، وارتفعت حصيلته إلى 65 قتيلاً.// انتهى //10:33ت م0033