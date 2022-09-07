الرياض 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واسبرعاية معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل, تستضيف العاصمة الرياض خلال الفترة من 9 - 11 أكتوبر القادم ملتقى الصحة العالمي والمعرض المصاحب له، تحت شعار "التحول في القطاع الصحي" وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمشاركة أكثر من 250 شركة في المعرض من 30 دولة.وسيتيح ملتقى الصحة الفرصة للزوار للقاء المتخصصين في المجال الصحي والأطباء وصانعي السياسات، والاطلاع على أحدث الاكتشافات والتوجهات الطبية والتواصل، فضلاً عن فرص مزاولة الأعمال مع مجتمع الرعاية الصحية العالمي .ويستضيف الملتقى عدداً من المؤتمرات التي تهتم بالتعليم الطبي المستمر (CME) مثل الصحة العامة والرعاية الصحية الجيدة ومستقبل المختبرات الطبية والأشعة.وسيتضمن الحدث هذا العام منتدى القادة الذي يهدف إلى تمكين الحوار الهادف بين قادة الفكر والمسؤولين الحكوميين حول تحقيق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى دفع التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية وتعزيز إمكانية الوصول إلى الأدوية والتقنيات، والقيادة والحوكمة.يُذكر أن ملتقى الصحة العالمي الذي يُعد المنصة الرائدة لشركات الرعاية الصحية في المملكة والمنظم الرئيسي للمؤتمرات والندوات الرقمية المعتمدة للتعليم الطبي المستمر (CME) قد عُقد في دورتين سابقتين، (2018-2019) و (2020-2021) .// انتهى //10:41ت م0035