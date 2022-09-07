سكاكا 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم، رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبدالله الشايع.وقدم رئيس الجامعة تقريرًا لسمو أمير المنطقة عن إنجازات الجامعة للعام الجامعي الماضي 1443هــ، مستعرضًا لسموه تقريرًا عن مرحلة القبول الجامعي للعام الحالي 1444هـ، إضافة إلى البرامج والتخصصات التي أطلقتها الجامعة خلال هذا العام.ونوه سموه بما حققته الجامعة من إنجازات عالمية وإقليمية ومحلية بفضل ما يحظى به التعليم الجامعي من دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، لتسخير الإمكانات كافة للطلاب والطالبات لمواصلة تعليمهم في جميع المراحل، وبما يخدم الوطن والمواطن في مختلف المجالات، مؤكداً سموه أهمية تهيئة مخرجات متميزة تواكب سوق العمل وتتماشى مع رؤية الوطن 2030 .وقدم رئيس الجامعة شكره لسمو أمير منطقة الجوف على متابعته واهتمامه المستمر للجامعة وحرصه على أبنائه الطلاب والطالبات، مؤكدًا سعي الجامعة للمضي نحو تعزيز المكتسبات التي حققتها والعمل نحو تحقيق كافة مستهدفات الجامعة.// انتهى //10:44ت م0036