الرياض 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واساستقبلت جوازات منفذ جديدة عرعر البري أولى طلائع ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة.وكانت المديرية العامة للجوازات قد أعلنت استعدادها لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة لأداء العمرة والزيارة من خلال دعم منصات الجوازات بالأجهزة التقنية الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة لخدمة المسافرين وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.// انتهى //11:07ت م0039