الرياض 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واساستقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، اليوم، معالي وزير خارجية سلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي في الرياض.ورحب معالي نائب وزير الخارجية، بمعالي وزير خارجية عُمان، في بلده الثاني المملكة العربية السعودية، وذلك للمشاركة في أعمال اجتماع الدورة الـ 153 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأعمال الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى.// انتهى //11:14ت م0040