الرياض 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واسوقّع صندوق التنمية الصناعية السعودي، مذكرة تعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بهدف دعم توطين الصناعات في المملكة، حيث جرى توقيع المذكرة على هامش فعاليات منتدى المحتوى المحلي الذي اُختتمت فعالياته أمس الثلاثاء في مدينة الرياض.ومثّل الصندوق الصناعي في توقيع المذكرة نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط الإستراتيجي وتطوير الأعمال في الصندوق المهندسة نور شبيب، فيما مثّل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية نائب الرئيس التنفيذي للتطوير في الهيئة سامي بن حجيلان.وتهدف مذكرة التعاون إلى تحفيز الاستثمار في توطين الصناعات في الفرص الاستثمارية التي تحددها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر الاستفادة من مميزات برنامج "توطين" الذي يُعد أحد برامج الصندوق الداعمة والمعززة لزيادة الإنفاق على المحتوى المحلي.وتتضمن أوجه التعاون بين الطرفين إضافة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية كشريك لبرنامج "توطين"، وتقديم الصندوق مبادراته بالشراكة مع الهيئة، إضافةً إلى العمل على تحديد فرص التعاون المحتملة بينهما في تمكين القطاع الصناعي والمستثمرين في توطين السلع والخدمات لزيادة المحتوى المحلي بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.ويأتي توقيع المذكرة في إطار مساعي الصندوق الصناعي نحو الريادة في توفير حلول تمويلية تهدف إلى تنمية المحتوى المحلي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وانطلاقاً من مبدأ التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية لتعزيز التنمية في مختلف المجالات، ولتطوير ودعم القطاع الصناعي في المملكة ورفع مستوى أدائه.// انتهى //12:17ت م0053