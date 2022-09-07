الرياض 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في قصر البحر , معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بحضور معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات الأستاذ تركي الدخيل.وفي مستهل الاستقبال رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمعالي الدكتور عبدالله آل الشيخ, فيما نقل معاليه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتمنياتهما لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.من جهته حمّل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -رعاهما الله- وتمنياته للمملكة وشعبها دوام العزة والرفعة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله -.وتبادل الجانبان خلال الاستقبال الأحاديث الودية مستعرضين العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وشعبيهما الشقيقين.حضر الاستقبال الوفد المرافق لرئيس مجلس الشورى أعضاء المجلس, اللواء علي بن محمد العسيري، واللواء سامي بن زيد الحازمي، والدكتور عبد الله بن عمر النجار.// انتهى //12:25ت م0054