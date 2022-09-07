الرياض 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واسحصل أكثر من 15 ألف طالب وطالبة يمثلون قرابة 2350 مدرسة على جائزة "تفوَّق" المقدمة من مؤسسة تكافل الخيرية مع بداية العام الدراسي الجديد لطلابها وطالباتها في الصف الثالث المتوسط وجميع صفوف المرحلة الثانوية في مختلف مناطق المملكة.وهدفت الجائزة إلى تحفيز وتشجيع طلاب وطالبات "تكافل" لرفع مستواهم العلمي، حيث يتم تحديد الطلبة المتفوقين بناءً على تقييم المعدل الدراسي عبر نظام نور، واختبارات البرنامج الوطني للقياس.وأكد الأمين العام للمؤسسة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيلي أن الجائزة تسهم في زيادة المعدلات الدراسية لطلاب وطالبات تكافل مما ينمي قدراتهم العلمية، إلى جانب تعزيز ثقة الطلبة المستحقين للجائزة بأنفسهم.// انتهى //12:38ت م0055