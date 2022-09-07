عمّان 11 صفر 1443 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واستوقّع رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم، استمرار زخم النمو الاقتصادي في الأردن العام الحالي رغم حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.وأضاف الخصاونة خلال افتتاحه منتدى السياسات العالمي لتحالف الشمول المالي (AFI) لعام 2022، أن التدابير التي اتخذتها الحكومة الأردنية ساعدت على استمرار التعافي الاقتصادي في البلاد.وأشار إلى أن الأردن انتقل بسرعة إلى تبني العديد من الإجراءات التي أسهمت في احتواء تداعيات كورونا الاقتصادية.// انتهى //12:50ت م0058