حائل 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واساستقبل مركز بلاغات أمانة منطقة حائل خلال شهر أغسطس الماضي ٤٦٠٠ بلاغ، موزعة على عدد من مجالات العمل البلدي في الإصحاح البيئي والإنارة والنظافة العامة والطرق وشبكة الخدمات والحدائق والمرافق العامة والمباني والتعديات والأسواق والمحال التجارية، جرى تنفيذها والتعامل معها وفق آلية محددة.وأوضح المشرف العام على الإعلام والاتصال المؤسسي المهندس سعود بن فهد آل علي أن مركز بلاغات أمانة المنطقة (940) يستقبل على مدار الساعة كافة أنواع البلاغات الواردة إليه، بحيث يتم التعامل معها من خلال نظام الرد الآلي ورسائل الجوال ومن خلال تطبيق (صور وأرسل)، بعد ذلك يتم التواصل مع القائمين على العمل الميداني لمتابعة تنفيذ ومعالجة البلاغات ومن ثم قياس مدى رضى المواطنين عن التنفيذ، مشيراً إلى أن نسبة رضى المبلغين خلال شهر سبتمبر الحالي بلغ 93.6%.// انتهى //12:54ت م0061