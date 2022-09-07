الحمامات 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واسانعقدت بمدينة الحمامات التونسية ،اليوم، فعاليات الدورة الثانية لأولمبياد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 'ألكسو' لتعزيز قدرات الطّفل العربي في منهجيات البحث العلمي.ويشارك في الأولمبياد الذي يتواصل على مدة ثلاثة أيام حوالي 100 مشارك من 18 دولة عربية من بينها المملكة العربية السعودية فضلاً عن خبراء ومنسقين عرب وممثل عن منظمة اليونسكو.كما حضر الحفل القائم بأعمال الملحقية الثقافية السعودية بتونس عبد العزيز الحسيني نيابة عن السفير لدى تونس الدكتور عبد العزيز بن علي الصقر.وأكد المدير العام للألكسو الدكتور محمد ولد اعمر في كلمته الافتتاحية أنّه ''من المفيد السعي لمساعدة الجهات المعنية على نحو الإسهام الجاد في إصلاح منظومات البحث العلمي العربية بما يسهم في تحريك عجلة التنمية، وبلورة رؤية عربية استشرافية مشتركة''وأشار إلى أن القمة العربية بالبحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية، في مارس 2017 كانت قد اعتمدت "الإستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار'' والتي نصت ''على أهمية نشر وترسيخ ثقافة البحث العلمي والابتكار، وتبسيط العلوم في المجتمعات العربية عامة، ولدى الناشئة خاصّة، من خلال إدماجها في المناهج التربوية لمراحل التّعليم الأساسية الأولى''كما ألقى الضوء على حرص ''المنظّمة على جعل التفكير الإبداعي صفة عامة لا خاصة لدى النشء العربي وعلى أن ينخرط كل التلاميذ بدولنا العربية بمختلف مستوياتهم التعليمية في أنشطة تربوية صفّية وغير صفّية تُعزّز قدراتهم و إلمامهم بمنهجيات وأساليب إجراء البحوث وكتابة التقارير العلمية والتعرض لمواقف تعليمية جديدة تُنمّـي جوانب البحث والاستقصاء والتحليل والنقد في شخصياتهم''.من جهته، أفاد رئيس منتدى الجوائز العربية عبد العزيز السبيل أن ''تحفيز منتدى الجوائز العربية لدعم إبداعات الشباب يعد من أهم أبرز أهداف المنتدى '' ولاحظ أن ''صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل الرئيس الفخري للمنتدى يطمح دوماً إلى ''تعزيز أواصر التعاون بين المنتدى والمنظمة لتحقيق منجزات أفضل لأمتنا العربية في مجالات التربية والثقافة والعلوم''.ويمثل هذا الأولمبياد فرصة للقاء الناشئة العربية حول قيم وآمال موحّدة وتمتين علاقات الأخوّة فيما بينها والتعريف بمنهجيات البحث العلمي منذ السنوات الأولى من التعليم وترسيخ ثقافة البحث العلمي في أذهان الأطفال العرب''.يذكر أن الأولمبياد هي مسابقة دورية تُشرف عليها الألكسو وتُنظمها بالتعاون مع اللجان الوطنية العربية والوزارات المعنية ، كما تُعقد مرة كل سنتين في إحدى الدول العربية، ويتم تحديد موعد وفترة انعقادها من قبل المنظّمة والدولة المستضيفة لها وقد عُقدت الدورة الأولى للأولمبياد في شهر ديسمبر 2019 بجمهورية مصر العربية فيما تستضيف دولة الكويت الدورة الثالثة في العام 2024.// انتهى //12:58ت م0063