القاهرة 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واسأكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، ضرورة تكثيف الجهود العربية لمواجهة الأمية وإعداد البرامج النوعية لمكافحتها والتغلب عليها للوصول إلى مجتمع متقدم قادر على مواكبة التطورات على المستوى العربي والإقليمي والدولي.ونوّه العسومي في بيان للبرلمان العربي اليوم، بمناسبة اليوم العالميّ لمحو الأمّية الذي يصادف الثامن من سبتمبر من كل عام، بجهود الدول العربية الفاعلة في مواجهة الأمية، والارتقاء بمنظومة التعليم في الوطن العربي، لافتًا الانتباه إلى أن مبادرة البرلمان العربي بإطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي؛ تأتي إيمانًا بأهمية تكثيف الجهود لمحو الأمية وتطوير منظومة التعليم بما يتناسب مع أعلى المعايير الدولية.وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن العديد من الدول العربية استطاعت بفضل الخطط والبرامج الوصول إلى أفضل مراحل تطوير التعليم بما يرتقي بالإنسان العربي وحقه في التعليم بمختلف مراحله.// انتهى //12:59ت م0064