الرياض 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واسنظّم مركز الدراسات والبحوث القانونية بالتعاون مع مركز برنامج جودة الحياة أمس، اللقاء الأول من سلسلة لقاءات المركز مع برامج الرؤية تحت عنوان "نقاشات تشريعية مع برنامج جودة الحياة"، بمشاركة وحضور عدد من مسؤولي الإدارات القانونية وقادتها وممثليها من أكثر من (22) جهة حكومية.وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز الرؤى والتوجهات في التشريعات والأنظمة، وبحث أبرز التحديات التشريعية التي تواجه تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة والاستدامة في تطبيق معايير جودة الحياة بالمملكة، بالإضافة إلى استعراض أبرز الممارسات العالمية التي حققت مراكز متقدمة.وكان هذا اللقاء ضمن التزام المركز بإثراء وتعزيز البيئة القانونية في المملكة، وذلك من خلال عقد الندوات وإعداد البرامج التأهيلية وتقديم الدعم في المجالات القانونية للكادر الاستشاري والقانوني في الجهات الحكومية.ويعدّ مركز الدراسات والبحوث القانونية جهة حكومية تقدم حلولًا قانونيةً متكاملة، يعمل عليها على كوكبة من خبراء المركز المؤهلين من حملة أرفع الشهادات المحلية والعالمية، وأصحاب الخبرات العريقة في العمل الاستشاري بالمملكة.يذكر أن برنامج جودة الحياة يعد أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 والذي يُعنى بتحسين جودة حياة الفرد والأسرة من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تُعزّز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في الأنشطة الثقافية والترفيهيه والرياضية والسياحية والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، وتوليد الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.// انتهى //13:04ت م0065