الرياض 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واسالتقى رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل، رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري.وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك وتطوير التنسيق في العديد من المجالات بما يخدم ويحقق أهداف الهيئتين، كما تم استعراض مشاريع وأعمال الهيئة الجيومكانية والخدمات والمنتجات التي تقدمها، وذلك انطلاقًا من أهمية تكامل البيانات الجيومكانية والبيانات الإحصائية لتحقيق أهداف التنمية المستامة.يُذكر أن الهيئة الجيومكانية وفق تنظيمها تعمل على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق بأعماله والارتقاء به، والإشراف عليه ومراقبته بما يحقق الجودة وتحسين الأداء.// انتهى //13:05ت م0066