جيزان 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واسافتتح معالي رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني اليوم، فعاليات ملتقى رؤساء الأقسام العلمية الرابع "مسار" الذي تنظمه وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية تحت عنوان "ما بعد التحول للفصول الدراسية الثلاثة"، وذلك بمسرح كلية الآداب والعلوم الإنسانية.وأكد رئيس الجامعة أهمية التحول للفصول الدراسية الثلاثة، في سير وانتظام العملية التعليمية بما يسهم في زيادة التحصيل العملي لدى طلاب وطالبات الجامعة، من خلال الدور المحوري الذي تقوم به في ترجمة الخطط والإستراتيجيات بعد أن حولت جميع برامجها الأكاديمية إلى نظام الفصول الثلاثة مع بداية العام الجامعي الحالي.وشهد الملتقى العديد من أوراق العمل التي قدمها وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن أسحاق ورؤساء الأقسام العلمية شملت التعريف بلائحة الدارسة والاختبارات للمرحلة الجامعية ومرحله الدراسات العليا وقواعدها التنفيذية وتوصيف البرامج والمقررات الدراسية، وسبل تطويرها.// انتهى //14:15ت م0092