الدمام 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واسعالجت أمانة المنطقة الشرقية خلال شهر أغسطس الماضي (93%) من البلاغات البلدية في محافظة الجبيل، وذلك ضمن جهودها في رفع مستوى الخدمات المقدمة، وتحسين المشهد الحضري بالمحافظة.وأوضحت أمانة الشرقية، أن الفرق الميدانية عالجت 383 بلاغاً، من خلال تلقيها عبر المنصة الموحدة للبلاغات، والتي تنوعت ما بين صيانة طرق وإنارة وخدمات عامة، إضافة إلى البلاغات الخاصة بالمباني والاستثمار، فيما يجري معالجة وإغلاق باقي البلاغات، مشيرة إلى أن المنصة تتيح للمستفيد رفع البلاغات والشكاوى عن طريق الاتصال، وتطبيقات التواصل الاجتماعي، وتطبيق توكلنا خدمات.من جانب آخر، أنهت أمانة الشرقية استبدال 1250 فانوس إنارة تقليدية، بإنارة LED موفرة للطاقة بمداخل محافظة بقيق، والطرق والشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والهجر التابعة للمحافظة، بهدف ترشيد وخفض كمية استهلاك الطاقة الكهربائية.كما نفّذت أمانة المنطقة الشرقية ضمن برنامج معالجة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري خلال الأسبوع الماضي 46 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية في وسط الدمام.ونتج عن الجولات الرقابية, توجيه 63 إنذار ورفع 5662 طناً من النفايات 1096 متراً مكعباً من المخلفات والأنقاض مجهولة المصدر.// انتهى //14:25ت م0097