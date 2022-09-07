حضرموت 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 160 طنًا و500 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للفئات المحتاجة في مديريتي العبر والحجر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 9.000 فرد.ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي ينفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية// انتهى //14:36ت م0100