بانجول 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واسسلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس هدية المملكة لجمهورية غامبيا، المتضمنة 50 طنًا من التمور.وتسلّم المساعدات من الجانب الغامبي معالي وزير الخارجية في غامبيا مامادو تانغارا، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة بانجول، بحضور عدد من المسؤولين.وتأتي الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة// انتهى //14:40ت م0101