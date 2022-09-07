إسلام آباد 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واسأجرى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم اتصالاً هاتفياً برئيس أذربيجان إلهام حيدر علييف، استعرضا خلاله العلاقات الثنائية بين بلديهما، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن شكره للرئيس الأذربيجاني على الدعم الذي قدمته بلاده لمساعدة المنكوبين بالفيضانات في باكستان، مجدداً عزم الحكومة الباكستانية على تعزيز العلاقات الثنائية مع أذربيجان في مختلف المجالات، بما فيها التعاون في مجال الطاقة.// انتهى //14:40ت م0103