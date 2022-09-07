لومي 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واسأعلنت السلطات في التوغو تمديد حالة الطوارئ في منطقة سافانيس شمال البلاد لمدة 6 أشهر وذلك في إطار جهود محاربة التهديدات الإرهابية في المنطقة.ودعا الوزير التوغولي المسؤول عن الأمن يرك دمحان إلى الحفاظ على التعاون بين السكان وقوات الدفاع والأمن وتعزيز الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية من أجل لتقليل تعرضهم للصدمات.وتم الإعلان عن هذا الإجراء في 13 يونيو بعد تهديدات من قبل الجماعات المسلحة في المنطقة الشمالية من البلاد.// انتهى //14:41ت م0104