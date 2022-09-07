دكار 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واسأقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مدينة ميخيه بجمهورية السنغال، المشروع الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له ضمن برنامج "نور السعودية" التطوعي، وذلك في الفترة من 1 حتى 5 سبتمبر 2022م، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.وتمكّن الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال المشروع من فحص 5.700 فرد، وإجراء 453 عملية جراحية، وتوزيع 1.300 نظارة طبية للمستفيدين.ويأتي ذلك امتداداً للمشاريع الطبية التطوعية التي ينفّذها المركز في عدد من الدول؛ لتقديم العلاج للأسر من ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون تغطية تكاليف العلاج// انتهى //14:48ت م0105