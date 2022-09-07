الرياض 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واسنظّم برنامج المدينة الذكية بهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة ورشة عمل بعنوان (تجربة المدينة المنورة في مفهوم المدن الذكية) اليوم, بمقر الهيئة الرئيسي بالمدينة المنورة، وذلك برعاية معالي أمين منطقة المدينة المنورة والرئيس التنفيذي لهيئة تطويرها المهندس فهد بن محمد البليهشي.وحضر ورشة العمل المختصون في مجال المدن الذكية والتحول الرقمي من 25 جهة حكومية تمثل الهيئات الملكية لتطوير المدن، وأمانات المناطق والمحافظات، إضافة إلى هيئات تطوير المناطق.كما شارك في إدارة محاور ورشة العمل مجموعة من الخبراء العالميين في مجال المدن الذكية، وعرضوا تجارب مدن ذكية عالمية أخرى بخلاف المدينة المنورة، للتأكيد على تفرد كل مدينة بطبيعة تحدياتها، كما شارك الخبراء المنهجيات المتبعة في تطوير إستراتيجيات المدن الذكية لمعالجة التحديات الحضرية التي تواجهها، وأساليب تنفيذ مبادرات تلامس احتياجات مواطنيها.واستعرضت "الهيئة" من خلال ورشة العمل التي قدمها المدير التنفيذي للبيانات والابتكار بالهيئة المهندس عبد الرحمن بن حسن إبراهيم تجربة المدينة المنورة الذكية، والتي من خلالها أصبحت مرجعاً وطنيًا ودوليًا في مفاهيم وإستراتيجيات المدن الذكية، من خلال تبنيها مفاهيم وتوجهات المدن الذكية من منظور تمحور الحلول الذكية حول الإنسان، مع اعتبار التقنية واحدة منالوسائل الداعمة لتحسين جودة حياة السكان.يذكر أن المدينة المنورة أُدرجت في المؤشر العالمي للمدن الذكية IMD منذ العام الماضي 2021 وتصنيفها كثاني مدينة سعودية بعد الرياض والرابعة إقليميًا وفي المرتبة 73 عالميًا، متقدمة على عدد من المدن العالمية العريقة، كما أن المدينة المنورة هي المدينة العربية والآسيوية الوحيدة ضمن أول عشر مدن عالمية في التبني المبكر لمؤشرات المدن الذكية حسب معايير الأيزو الصادرة من المجلس العالمي لبيانات المدن.// انتهى //14:52ت م0106