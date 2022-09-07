حائل 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل التقرير السنوي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لعام 2021م.جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم، المدير العام لفرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بمنطقة الرياض سعود بن عبدالله الشمري.وأشار سموه إلى أهمية الدور الذي يقوم به المركز انطلاقاً من المحافظة على البيئة وحمايتها وتحقيق التوازن البيئي ومراقبة التزام جميع الأنشطة التنموية بالأنظمة والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة، منوهاً بجهود القائمين على المركز واهتمامهم بقياس الالتزام البيئي ووضع الضوابط والاشتراطات البيئية ومتابعة إنفاذ الأنظمة واللوائح البيئية لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة حيال الارتقاء بالالتزام البيئي وتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة.واستمع سموه إلى شرح عن الجهود التي يبذلها المركز سعياً لتحقيق الرّيادة في الالتزام البيئي لتعزيز استدامة البيئة، والإسهام في ازدهار القطاعات التنموية وتحسين جودة الحياة.// انتهى //15:42ت م0119