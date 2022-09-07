الباحة 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واسرأَسَ صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بالإمارة، اجتماع مناقشة الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني للمملكة الـ92 بمشاركة مسؤولي الجهات ذات العلاقة.وأكد سموه أهمية تفعيل هذه المناسبة الوطنية المهمة، وتضافر كل الجهود وتكاتف مختلف الجهات الحكومية والأهلية والإعلامية؛ لتظهر هذه المناسبة بالشكل المطلوب، وتسخير كل الإمكانات من مقومات وخبرات وأفكار، مشيراً إلى أهمية المناسبة التي تحل يوم 23 سبتمبر من كل عام التي يُستذكر خلالها ملاحم البطولات التي قادها المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- ورجاله الأبطال في توحيد شتات الوطن.كما أكد ضرورة إبراز الشواهد الحضارية في المملكة منذ عهد المؤسس وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- حتى أصبحت المملكة منارة للعالم بفضل الله ثم برؤية المملكة 2030.وفي نهاية الاجتماع، استعرض سموه هوية اليوم الوطني الـ92، وحزمة من الفعاليات المصاحبة التي حرص على تكثيفها حرصاً منه على مشاركة جميع أفراد المجتمع للاحتفال بهذه المناسبة، كما نُوقِش عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.// انتهى //15:56ت م0121