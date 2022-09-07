الرياض 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واسقامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال شهر أغسطس الماضي بأكثر من 7 آلاف زيارة لعملائها من أصحاب العمل والمنشآت وذلك لنشر الوعي التأميني وضبط الصحة والسلامة في مقرات العمل.وتهدف الزيارات إلى التأكد من مدى التزام أصحاب العمل بنظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية لحفظ حقوق المشتركين وضمان الصحة والسلامة المهنية في مقرات العمل، كما تسعى إلى نشر الوعي التأميني بين أصحاب العمل عن طريق البرامج والدورات التدريبية.وبينت المؤسسة أنها قامت بأكثر من 3 آلاف زيارة توعوية و28 لقاء وورشة عمل لذات الفترة، لتعريف المنشآت والمشتركين بنظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية التي تضمنت منافع العجز المهني وغير المهني ومنافع فرع المعاشات وفرع الأخطار المهنية والتعريف بلائحة التسجيل والاشتراكات.وعن أبرز المخالفات المرصودة خلال شهر أغسطس، بينت أن عدم اختيار سبب الاستبعاد الصحيح للمشترك، وعدم التقيد باستخدام أدوات السلامة في مقر العمل تعدان أبرز الملاحظات خلال الفترة، والذي على ضوئه ركزت المؤسسة جهودها التوعوية حيالها لضمان الالتزام والتقيد بها مستقبلاً.يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تولي جانب التوعية بالالتزام والوقاية التأمينية عناية خاصة من خلال عقد ورش العمل والبرامج التدريبية الموجهة لجميع العملاء من مشتركين وأصحاب عمل لزيادة الوعي ونشر المعرفة حول أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية، كما تهتم المؤسسة بتعزيز جانب السلامة والصحة المهنية لخلق بيئة عمل آمنة تهدف لسلامة المشتركين.// انتهى //16:00ت م0124