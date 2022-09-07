الخرطوم 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واسأعلن بنك السودان المركزي ارتفاع صادر السودان من الذهب في النصف الأول من العام 2022م إلى 1,315.0 مليار دولار، مقارنة بـ1,014,1 مليار دولار في النصف الأول من العام 2021م.وأوضح تقرير بنك السودان المركزي نصف السنوي نشر اليوم، أن حجم الزيادة فى الصادر بلغت 300,900 مليون دولار، مقارنة بالعام الماضي.// انتهى //16:03ت م0126