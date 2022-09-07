الرياض 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واستأهلت أندية النهضة وهجر والطرف للدوري الممتاز للريشة الطائرة للموسم الرياضي 2022, بعد حلولها في المراكز الثلاثة الأولى لدوري الدرجة الأولى للريشة الطائرة لفئة الناشئين، الذي اختتم أمس على الصالة الرياضية بإستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض وأقيم لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 45 لاعباً مثلوا 16 نادياً.وتوج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للريشة الطائرة عبدالكريم الربيعة الفائزين في البطولة حيث حقق المركز الأول والميداليات الذهبية نادي النهضة ومثله اللاعبون حسن الحسن وعبدالله الزهير وعلي الحسن وعلي الدريس, وحل هجر ثانياً ومثله اللاعبون أحمد الفهيد وأنس السعيد ومحمد المطلق, بينما حقق الطرف المركز الثالث ومثله اللاعبون حسن الحسين وضياء العوجان ومحمد الغانم ومشعل الفجري.// انتهى //16:13ت م0127