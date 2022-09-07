حائل 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، أمين المنطقة المهندس سلطان الزايدي، الذي أطلع سموه على ترسية المرحلة الأولى من مشروع طريق الملك عبدالعزيز البالغ طوله ٨ كيلومترات بتكلفة إجمالية قرابة ٨٠ مليون ريال.ونوه سموه بما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام ودعم ومتابعة لجميع الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل رفع مستوى جودة الحياة وزيادة رفاهية المواطن، لافتاً النظر إلى معدلات النمو المتسارعة في المنطقة في مختلف المجالات، بمتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وتضافر جهود وحرص أبناء الوطن وجهودهم المتميزة وقدراتهم المبدعة في مختلف المجالات، متطلعاً إلى المزيد من العطاءات.// انتهى //16:20ت م0128