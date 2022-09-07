الرياض 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واسعقد مجلس الصحة لدول مجلس التعاون اجتماع الهيئة التنفيذية في دورتها الـ95 اليوم في مقر المجلس بالرياض بدعوة من المدير العام لمجلس الصحة الخليجي سليمان الدخيل، حيث انطلق الاجتماع بترحيب من عضو الهيئة التنفيذية بالمملكة ورئيس الاجتماع في دورته الحاليه الدكتور نايف بن أسعد الجشعم معلناً بذلك انطلاق فقرات الاجتماع.وناقش أعضاء الهيئة التنفيذية عدة موضوعات التي من شأنها أن تساعد على تطوير مستوى الخدمات الصحية في دول مجلس التعاون، وتندرج تحت المرتكزات الرئيسة للمجلس والمتمثلة في (الوقاية – التوعية – التطوير – الدعم الصحي )، كما ناقش الاجتماع الخطط الإستراتيجية والبرامج التابعة للمجلس، مُطّلعين على دور الحملات التوعوية الحالية والمستقبلية التي يقوم من خلالها المجلس في تعزيز السلوكيات والممارسات الصحية ورفع الوعي بدول مجلس التعاون من خلال إطلاق العديد من الحملات منها حملة مكافحة المخدرات، وحملة كبار السن.حضر الاجتماع ممثلو أعضاء المجلس من دول مجلس التعاون الخليجي.// انتهى //16:25ت م0129