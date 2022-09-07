الطائف 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واسوقّعت ‎جامعة الطائف مذكرة شراكة، مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمحافظة الطائف، لبحث أوجه التعاون، وتعزيز الشراكة والاستفادة من الخبرات البشرية والإمكانات المتوفرة في جامعة الطائف في الجوانب الأكاديمية والتأهيلية, والبحثية والاستشارات.ومثل الجامعة في التوقيع رئيس الجامعة الدكتور يوسف عسيري، فيما مثل "تراحم" رئيس اللجنة هشبل بن هشبل.وصاحب توقيع مذكرة الشراكة (عرض تعريفي) لشرح مجالات وأهداف التعاون، وآلية العمل والمهام المقدمة من الطرفين، في إتاحة فرص دعم الأسر المنتجة من ذوي السجناء في المشاريع التي تقيمها جامعة الطائف، وتدريب وتأهيل أبناء السجناء في المجالات التي يتطلبها سوق العمل، وإكمال الدراسات الجامعية للسجناء وأسرهم والمفرج، وتقديم ورش العمل الاحترافية، و تقديم الاستشارات المتبادلة بين الجهتين في مجال الأمن الاجتماعي وكل ما يتعلق باستقرار المجتمع وما يؤثر فيه.// انتهى //16:29ت م0130