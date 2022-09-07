جدة 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واسالتقى صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة بمقر المحافظة، مساعد مدير الشؤون المدرسية بتعليم المحافظة طواشي الكناني، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المبادرات المتميزة.واطلع سموه خلال اللقاء على عرض موجز عن الاستعدادات وماتحقق من نتائج في جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز في نسختها التاسعة، مؤكدا أهمية دعم وتحفيز المعلمين والمعلمات ودورهم في بناء الوطن وتنميته من خلال تأهيل أبنائه وبناته.يُذكر أن الجائزة إحدى مبادرات المجلس المحلي لتنمية وتطوير محافظة جدة، وتمت صياغتها بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بجدة وجمعية المبادرات المتميزة لرفع الجانب التنافسي بين معلمي ومعلمات جدة، وتعزيز ونشر ثقافة التميز والإبداع والجودة والالتزام والإتقان، وتطوير الممارسات التربوية والإدارية والارتقاء بمستوى الأداء، وإظهار التقدير الكبير من الأهالي والطلبة والطالبات والمجتمع بوجه عام لهم ومكافأة لجهودهم.// انتهى //16:31ت م0131