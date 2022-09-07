الخرطوم 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واسالتقى المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية إبراهيم الدخيري، بمكتبه بمقر المنظمة بالخرطوم اليوم، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية عبدالمجيد بعمارة.وبحث الجانبان فرص التعاون المشترك في مجال تشجيع البحوث الزراعية المشتركة في الوطن العربي ومبادرة المنظمة العربية للتنمية الزراعية في تحقيق الأمن الغذائي من خلال البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي الذي اعتمدته الجمعية العامة للمنظمة.// انتهى //17:22ت م0151