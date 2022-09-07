إسلام آباد 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واسارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي تشهدها باكستان جراء سلسلة الأمطار الموسمية الغزيرة منذ منتصف شهر يونيو الماضي إلى 1343 شخصاً.وذكر المركز الوطني الباكستاني لتنسيق الاستجابة للفيضانات في بيان اليوم أنه خلال الساعات الـ24 الماضية أسفرت الفيضانات عن مقتل 18 شخصاً بينهم 8 أطفال، ليرتفع عدد الضحايا إلى 1343 شخصاً، بينما وصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 12720 شخصاً.وأدت الفيضانات كذلك إلى تضرر أكثر من 33 مليون شخص في باكستان، وتسببت في تدمير أكثر من مليونَيْ فدان من المحاصيل الزراعية وقرابة 4 آلاف كيلومتر من الطرق، وتضرر عشرات الجسور، بالإضافة إلى تدمير أو إلحاق أضرار بالغة بما يقارب مليون منزل، فضلاً عن تضرر البنية التحتية.وذكرت مصادر محلية أن معظم المتضررين من الفيضانات ينتمون إلى إقليم السند الجنوبي، الذي ما زال يواجه ارتفاع منسوب مياه الفيضانات التي تواصل الزحف من المناطق الشمالية نحو جنوب البلاد عبر حوض نهر السند الذي يصب في البحر العربي.// انتهى //17:23ت م0152