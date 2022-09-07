الرياض 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واسزار سفير جمهورية إندونيسيا الدكتور عبدالعزيز أحمد، مركز البحوث والتواصل المعرفي بالرياض، منوها بتعاون المركز مع المراكز العلمية والبحثية والجامعات الإندونيسية، مشيداً باجتماع المركز وجامعة مالانج مؤخراً، وما أسفر عنه من تفعيل اتفاقية التعاون التي تدعم العلاقات السعودية الإندنيسية وتعميق الجانب الثقافي منها.واقترح السفير الإندونيسي إلى تنفيذ مشاريع مشتركة لترجمة الكتب التي تتناول الثقافة والأدب في إندونيسيا، وقيام المركز بترجمة عدد من الأفلام الوثائقية ونشرها بما يتيح مادة معرفية ثرية عن الثقافة الإندونيسية.ورحب رئيس المركز الدكتور يحيى بن جنيد، بالمقترحات القيمة التي تعزز دور المركز في التواصل المعرفي مع الدول الشقيقة والصديقة، ومن بينها جمهورية إندونيسيا التي ترتبط بعلاقات تاريخية متينة مع المملكة، وطلب من السفارة ترشيح عدد من الكتب عن إندونيسيا لبدء ترجمتها ونشرها، وذلك في إطار دور المركز بتعزيز حركة الترجمة من مختلف اللغات إلى اللغة العربية.// انتهى //17:27ت م0154