الرياض 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض، معالي وزير خارجية قرغيزستان روسالان كازاكباييف، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، المنعقد في الرياض اليوم.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تعزيز العمل المشترك تجاه مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة الموضوعات المطروحة في الاجتماع الوزاري بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى.// انتهى //17:28ت م0155