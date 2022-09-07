العلا 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واسنظمت هيئة التراث، بالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ورشة عمل حول نظام الآثار والتراث العمراني تتناول "بنود النظام وسياسته".وتضمنت الورشة محاور متعددة شملت تعريف المشاركين بنظام الآثار والتراث العمراني، وتوضيح المواد الخاصة بمخالفات النظام، ومهام لجنة النظر في المخالفات، وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في النظام، ومهام مفتشي ضبط المخالفات، إلى جانب إيضاح العقوبات المترتبة على مخالفي نظام الآثار والتراث العمراني، بالإضافة إلى مناقشة المعايير المتعلقة بإدارة مواقع التراث العالمي حسب أفضل الممارسات العالمية ومعايير منظمة التربية والعلم والثقافة "اليونسكو".وتأتي الورشة ضمن الجهود المشتركة التي تقودها هيئة التراث للإسهام في التوعية بأهمية حفظ التراث الوطني، والإسهام في الحد من مخالفة الأنظمة المتعلقة بآثار وتراث المملكة.// انتهى //17:28ت م0156