السيح 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واسزار مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي الجعويني اليوم، مقر معهد الصناعات الغذائية في مدينة السيح بمحافظة الخرج.واطلع الجعويني على أقسام وبرامج التدريب بالمعهد، واجتمع مع المدير التنفيذي للمعهد إبراهيم العقيلي وقيادات التدريب، والتقى مجموعة من المتدربين السعوديين المدعومين من "هدف".كما التقى مدير عام الصندوق في مقر المعهد بممثلي عدد من شركات التصنيع الغذائي، وناقش معهم تحديات التوطين التي تواجه قطاع الغذاء بالمملكة.‏// انتهى //17:30ت م0158