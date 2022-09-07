الرياض 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واسعقدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات اليوم، ورشة عمل مع أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الجزائية في وزارة العدل لمناقشة أبرز التحديات والوقوف على أفضل الممارسات الكفيلة بالتصدي لشبكات تهريب وترويج المخدرات عامة، ومخدر الشبو خاصة.وناقش المجتمعون في الورشة طرق مواجهة الشبكات الإجرامية التي تستهدف مقدرات الوطن وشبابه بالمخدرات، إضافة إلى المخاطر الأمنية والآثار الاجتماعية والصحية المترتبة على تعاطي المواد المخدرة التي تقود المتعاطي إلى ارتكاب جرائم بشعة.// انتهى //17:37ت م0160