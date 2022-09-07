عمّان 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واسبدأت اليوم في العاصمة الأردنية عمان أعمال منتدى السياسات العالمي لتحالف الشمول المالي للعام 2022، بحضور أعضاء التحالف الذين يمثلون أكثر من 100 مؤسسة تنظيمية دولية وبنوك مركزية من 90 دولة حول العالم، بالإضافة إلى رؤساء شركات ومنظمات دولية وخبراء وفنيين في المجال المالي والمصرفي والتقني.وأوضح رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة في كلمته بافتتاح أعمال المنتدى أن الشمول المالي حظي باهتمام عالي المستوى خلال العقد الماضي، بوصفه أحد أبرز ممكنات النمو الاقتصادي على مستوى العالم، خاصةً في المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.وأبان أن تمكين فئات المجتمع من المشاركة في عوائد التنمية والاستفادة منها وتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية، سينعكس إيجاباً على جميع محاور التنمية المختلفة كالتعليم والصحة وغيرها، إضافةً إلى التقليل من مستويات الفقر والبطالة، وتحسين المستوى المعيشي، وتمكين الشباب.بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة التحالف العالمي للشمول المالي رئيس البنك الوطني المكسيكي خيسيوس فونتيه رودريجيس، أهمية انعقاد أعمال المنتدى الذي لم ينعقد منذ 2019 بسبب جائحة فيروس كورونا.ولفت النظر إلى أن المنتدى يسعى منذ تأسيسه عام 2008 إلى تحسين الخدمات المالية الرقمية، بحيث تصبح أكثر شمولية لجميع قطاعات السكان، مبينًا أن جائحة كورونا أسهمت في تعزيز الاعتماد على عملية الرقمنة وأعمال الصيرفة الإلكترونية.من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لتحالف الاشتمال المالي ألفريد هانيغ، ضرورة إعادة الشمل في هذه الأيام لتبادل الخبرات لأن العالم يحتاج للتفاؤل، مشيرًا إلى ضرورة البحث والتفكير بحلول طويلة الأمد لحل المشاكل، موضحاً أن جائحة كورونا أثرت على رفاهية الإنسان وعلى التواصل الإنساني والتعلم.ويناقش المشاركون في المنتدى مبادرات وسياسات الاشتمال المالي وتبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال.// انتهى //18:01ت م0163