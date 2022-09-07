الرياض 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واستطلق هيئة الفنون البصرية بالتعاون مع هيئة الأزياء برنامج "إقامة التقاء" بدعمٍ من برنامج جودة الحياة "أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030"، في دورته الأولى خلال الفترة من (سبتمبر 2022 - نوفمبر 2022م) الذي تحتضنه مساحة مؤسسة بينالي الدرعية في حي جاكس بالدرعية التاريخية في الرياض.ويوفر البرنامج فرصة الإقامة واللقاء للفنانين البصريين ومصممي الأزياء المحليين والعالميين، ويقدم مساحةً للمشاركة في الحوارات وتبادل الأفكار الإبداعية والتجارب الفريدة والغامرة، إضافةً إلى استكشاف مجموعة من الموضوعات والعمل حولها بما فيها الابتكار والتحول والاستدامة خلال فترة الإقامة التي تستمر لثلاثة أشهر، وتختتم بمعرض إستوديو مفتوح.ويتضمن برنامج "إقامة التقاء" أربعة نشاطات رئيسة، وهي: ورش العمل، والجلسات التدريبية والتعليمية، ولقاءات المتحدثين، وزيارات نصف أسبوعية للمساحات الثقافية، حيث تحتوي ورش العمل على برامج لتنمية المهارات الفنية مثل فنون الصباغة والنسيج، فيما تمنح الجلسات التعليمية المُقيمين فرصاً معرفية عميقة حول ابتكار المنسوجات.كما يستعرض البرنامج معرفة التحديات البيئية والمجتمعية والعالمية في عالم الفنون البصرية والأزياء، حيث سيضيف المتحدثون المتخصصون المستقطَبون عمقاً فكرياً للمشاركين من خلال الندوات، ويتيح في دورتيه فرصة القيام بزيارات نصف شهرية للمعارض والفعاليات الثقافية المقامة.ووقع اختيار البرنامج على عددٍ من الفنانين البصريين ومصممي الأزياء من المملكة وأوروبا والشرق الأوسط للدورة الأولى، فيما سيعلن البرنامج عن دعوة مفتوحة للدورة الثانية، واختيار المشاركين من قبل لجنة خاصة تضم مجموعة من الخبراء.وطوّرت هيئة الفنون البصرية بالتعاون مع هيئة الأزياء برنامج "إقامة التقاء" الذي يديره معرض آثر، في إطار يرتكز على دعم المواهب والمبدعين، وخلق بيئة ثقافية فنية مميزة تسهم في تطور القطاع الثقافي في المملكة بشكلٍ عام، ويقدم البرنامج دورتين ممولتين بالكامل، ومدة كل دورة ثلاثة أشهر.// انتهى //18:20ت م0166