عام / القافلة الطبية المتنقلة بـ"صحة الشمالية "تختتم جولتها في مراكز وقرى رفحاء
الأربعاء 1444/2/11 هـ الموافق 2022/09/07 م واس
رفحاء 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واس
اختتمت القافلة الطبية المتنقلة التابعة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية أمس، جولتها الطبية المتنقلة على مدى أسبوعين لمراكز وقرى محافظة رفحاء ، ضمن برنامجها لتوسيع نطاق الخدمات الصحية مما يسهم بتسهيل الحصول عليها .
يُذكر أن القافلة الطبية تحتوي على عدد من الخدمات ومختبر طبي وصيدلية وطاقم تمريضي وطبيب عام وطبيب أطفال وعيادة أسنان .
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18:36ت م
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