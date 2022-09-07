رفحاء 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واساختتمت القافلة الطبية المتنقلة التابعة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية أمس، جولتها الطبية المتنقلة على مدى أسبوعين لمراكز وقرى محافظة رفحاء ، ضمن برنامجها لتوسيع نطاق الخدمات الصحية مما يسهم بتسهيل الحصول عليها .يُذكر أن القافلة الطبية تحتوي على عدد من الخدمات ومختبر طبي وصيدلية وطاقم تمريضي وطبيب عام وطبيب أطفال وعيادة أسنان .// انتهى //18:36ت م0168