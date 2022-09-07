الاحساء 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واسنظّمت غرفة الأحساء بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم ورشة تعريفية موسّعة، بعنوان "اشتراطات ومتطلبات الاستيراد والتصدير في الهيئة العامة للغذاء والدواء"، بحضور عدد من أصحاب الشركات والمؤسسات العاملة في قطاعات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية والتجميل والمستوردين ومكاتب التخليص الجمركي بالأحساء بمقر الغرفة.وتناولت الورشة الاشتراطات ومتطلبات الفسح والحصول على أذونات استيراد الأدوية غير المسجّلة، والتصدير للمصانع المحلية، واستيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية والمواد الكيميائية والكواشف المخبرية وأهم التحديثات التي تمت خلال العام 2021 فيما يخص اشتراطات ومتطلبات الاستيراد والتصدير في الهيئة.وناقشت الورشة أهم أسباب الرفض الأكثر شيوعًا للمنتجات الواردة للمملكة وكيفية معالجتها، مبينة أن أهم أسباب الرفض تتراوح ما بين جوانب متعلقة بمتطلبات النقل والاشتراطات والوثائق، وكذلك المعاينة، بالإضافة إلى الجوانب المخبرية.// انتهى //18:59ت م0170