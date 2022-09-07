الرياض 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واسأعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديد للهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية في مديرية أحور بمحافظة أبين في الجمهورية اليمينة، وأدى إلى استشهاد وإصابة عدد من أفراد الحزام الأمني.وأكدت الوزارة رفض المملكة التام لجميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف الأجهزة الأمنية والاستقرار في المنطقة.كما عبرت الخارجية عن خالص تعازي المملكة ومواساتها لأسر الشهداء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، والأمن والاستقرار للحكومة والشعب اليمني الشقيق.// انتهى //19:22ت م0173