مكة المكرمة 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واسأدانت رابطة العالم الإسلامي الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة تشيبيني بجمهورية موزمبيق، واستهدف كنيسة ومستشفى ومرافق إنسانية، وتسبَّب في عددٍ من الضحايا والإصابات.وتقدمت الرابطة بخالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا والمصابين جراء هذه الجريمة الإرهابية، التي استهدفت مرافق مدنية كانت ملاذًا لمئات الأسر والأطفال، من الفقراء والنازحين الهاربين من الجفاف والنزاعات المسلحة.// انتهى //19:39ت م0178