السيح 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واستفقد رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الدكتور عبدالرحمن الطلحي اليوم، كليات فروع الجامعة في محافظتي السليل و وادي الدواسر للوقوف على جاهزيتها مع بدء العام الجامعي الجديد.واطلع الدكتور الطلحي على استعدادات الكليات مستمعاً إلى شرح مفصل من عمداء الكليات عن سير العملية التعليمية، وتجول في مرافق الكليات حيث شملت القاعات الدراسية والمعامل والأقسام الأكاديمية والإدارية، والتقى خلالها بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس، واستمع إلى مداخلاتهم وملاحظتهم والتعرف على الاحتياجات اللازمة التي تسهم في توفير بيئة تعليمية مثالية تمكن من إيجاد تعليم كُفُؤ.// انتهى //19:53ت م0180