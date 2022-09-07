الرياض 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واساجتمع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف اليوم في مقر الأمانة بالرياض مع معالي وزير الخارجية المكلف لجمهورية أوزباكستان فلاديمير نوروف، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.وجرى خلال الاجتماع مناقشة أهمية العمل على توسع آفاق علاقات التعاون بين دول مجلس التعاون وجمهورية أوزبكستان، بما يخدم المصالح المشتركة، وضرورة تعزيز العلاقات في مختلف القطاعات الحيوية.وعبر معالي الأمين العام عن أهمية تعزيز العلاقات الخليجية – الأوزباكستانية، والحرص على تطويرها واغتنام الفرص المتاحة وتنميتها، كما تم استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية.// انتهى//20:38ت م0183