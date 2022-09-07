الجزائر 11 صفر 1444 هـ الموافق 7 سبتمبر 2022 م واسأوقفت السلطات الأمنية الجزائرية خلال أسبوع 211 شخصاً بين مهربين ومهاجرين بعدد من الأماكن في البلاد.وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم، أن وحداتها بمدن كل من تمنراست وعين صالح وبرج بجي مختار وان قزام وجانت وتندوقف أوقفت 88 مهرباً، وصودر منهم 27 مركبةً و 114 مولداً كهربائياًو 80 مطرقة ضغط، وجهاز للكشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.من جهة أخرى، أحبطت وحدات من حرس الحدود البحري محاولات هجرة غير شرعية، وأوقفت 123 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة في أماكن متفرقة من مدن الجزائر، بينهم 74 مهاجراً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وهم في طريقهم إلى اجتياز الحدود البحرية الجزائرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.كما قبضت وحدات من الجيش على 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر مدن البلاد، ودمرت 6 قنابل تقليدية الصنع بعد كشفها بمدينة جيجل.//انتهى//20:43ت م0185